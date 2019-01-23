Неизвестные сообщили о бомбах в зданиях Владивостока

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Неизвестные в среду сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах в нескольких торговых центрах, школах Владивостока и здании администрации Приморского края, ведутся проверки, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Проводится комплекс необходимых мероприятий", - сказал собеседник агентства.

В ходе проверок людей эвакуируют из зданий, сообщил он.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.

Между тем накануне появилась серия сообщений о "минировании" зданий в Петропавловске-Камчатском. Эта информация не подтвердилась.

По официальной информации УФСБ Камчатского края, в 15 учреждениях Петропавловска-Камчатского, куда во вторник поступили анонимные сообщения о минировании зданий, взрывные устройства не обнаружены. Сообщения о "минировании" поступили в 11 учреждений образования краевого центра, 3 медицинских учреждения и в правительство Камчатского края.