В регионах Северо-Запада началась эвакуация из школ и больниц из-за сообщений анонимов

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Школы, здания городских администраций, медучреждения массово эвакуируют в нескольких регионах Северо-Запада России в среду из-за звонков о минировании.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСБ Архангельской области, на электронную почту нескольких организаций и учреждений Архангельской области поступили анонимные сообщения о минировании объектов. "В данный момент правоохранительными органами проводятся проверки", - рассказал собеседник агентства.

В социальных сетях жители пишут о прекращении занятий в школах №№ 62, 35, проверке в Архангельской областной больнице, детских садах и главпочтамте.

В свою очередь источник в экстренных службах Мурманска сообщил "Интерфаксу", что в администрацию города поступила информация о возможном нахождении в здании взрывного устройства. "Идет эвакуация как сотрудников мэрии, так и правительства Мурманской области, поскольку они находятся по одному адресу в центре города - проспект Ленина, д.75", - рассказал собеседник агентства.

В УМВД Вологодской области и мэрии города "Интерфаксу" сообщили, что по факту звонков идет проверка, информация уточняется. Жители Вологодчины в соцсетях пишут об эвакуации школ.

Как сообщалось, из-за звонков о минировании в среду были закрыты все школы Великого Новгорода. В последние дни сообщения об угрозе взрывов поступали, в частности, в учреждения в Астрахани, Кемерове, Абакане, Красноярске, Омске, Барнауле, Новосибирске и Новоалтайске.