Ракету "Сармат" не покажут инспекторам США до летно-конструкторских испытаний

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Российско-американские договоренности в сфере ограничения стратегических наступательных вооружений предполагают, что межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Сармат" может быть показана американским инспекторам лишь перед началом ее развертывания, сообщил в среду "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Это можно будет сделать только после завершения летно-конструкторских испытаний (ЛКИ)", - уточнил он, комментируя сообщения некоторых СМИ на этот счет.

"ЛКИ новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" еще не начинались", - отметил собеседник агентства.

Он отметил, что "о начале ЛКИ МБР "Сармат" американская сторона будет уведомлена".

Накануне газета "Коммерсант" сообщила, что в течение года на машиностроительном заводе "Красмаш", который должен заняться серийным производством "Сармата", ждут делегацию из США, "которой покажут больше, чем журналистам".

"Это необходимое условие в соответствии со статьей пятой протокола к договору СНВ-3 (об инспекционной деятельности). Таким образом (и при условии успешных испытаний) группе американских инспекторов может быть впервые устроен показ новейшей стратегической ракеты, относящейся к категории неразвернутых МБР", - писала газета.

МБР РС-28 "Сармат" придет на смену самой мощной в мире МБР шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН. Считается, что в качестве боевого оснащения новой МБР могут использоваться, в частности, гиперзвуковые блоки "Авангард".