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"Ъ" сообщил о возможном показе новой ракеты "Сармат" инспекторам из США

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Американским инспекторам могут показать новейшую российскую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Сармат", которую планируется серийно производить на машиностроительном заводе "Красмаш", сообщила во вторник газета "Коммерсант", ссылаясь на источник на предприятии.

"В течение года на "Красмаше" ожидают делегацию из США, которой покажут больше, чем журналистам. Это необходимое условие в соответствии со статьей пятой протокола к договору СНВ-3 (об инспекционной деятельности). Таким образом (и при условии успешных испытаний) группе американских инспекторов может быть впервые устроен показ новейшей стратегической ракеты, относящейся к категории неразвернутых МБР", - пишет газета.

Источник "Коммерсанта" на "Красмаше" сообщил, что отставаний по проекту почти нет.

"Люди работают день и ночь, за сдвиг на день вправо устраивается разнос, причем даже если сдвиг не по вине людей - допустим, встал станок,- это никого не волнует, работаешь ночью. Потому что срок есть срок", - пишет издание.

Как сообщалось, во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Красноярск и проверил на "Красмаше" исполнение государственного оборонного заказа.

В декабре 2018 года командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что бросковые испытания "Сармата" завершены, идет подготовка к летным испытаниям.

Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" вписывается в рамки договора о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3, сообщил ранее "Интерфаксу" бывший начальник главного штаба РВСН генерал-полковник в отставке Виктор Есин.

Как сообщалось, МБР РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

Российская межконтинентальная ракета "Сармат" сможет обходить ПРО США в ближайшие 40 лет, сообщил прошлой весной генеральный директор, генеральный конструктор АО "ГРЦ Макеева", академик РАН Владимир Дегтярь.

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