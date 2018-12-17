МБР "Сармат" поступит на вооружение РВСН в 2021 году

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В рамках Государственной программы вооружения российской кооперацией промышленности проводятся работы по созданию нового ракетного комплекса шахтного азирования "Сармат" с жидкостной тяжелой ракетой, сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"Перевооружение на данный ракетный комплекс планируется начать с 2021 года в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии, на вооружении которой сейчас находится его предшественник - ракетный комплекс "Воевода", сказал он по случаю отмечаемого сегодня дня РВСН в интервью газете "Красная Звезда".

Также командующий РВСН сообщил о создании серийных образцов нового ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым оснащением.

"Первые образцы планируется поставить на боевое дежурство в ракетном полку Домбаровского соединения в следующем году. При этом новизна и сложность новой техники не станут препятствием для успешной постановки комплекса на боевое дежурство", - сказал Каракаев.

По его словам, "новый ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком имеет совершенно уникальные боевые характеристики, с принятием его на вооружение существенно будут увеличены боевые возможности группировки, прежде всего, по преодолению противоракетной обороны и поражению точечных важных объектов".