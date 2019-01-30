Суд ХМАО оставил под арестом "угонщика" самолета рейсом Сургут - Москва

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Суд Ханты-Мансийского автономного округа в среду отказал в удовлетворении жалобы на решение нижестоящего суда об аресте Павла Шаповалова, обвиняемого в угоне самолета на пути из Сургута в Москву, сообщил агентству "Интерфакс" адвокат Шаповалова Евгений Жердев.

"Постановление Ханты-Мансийского районного суда не изменено. Из резолютивной части данного постановления исключены обстоятельства о том, что Павел Шаповалов может скрыться от органов предварительного следствия, оказать неправовое воздействие на других участников процесса либо воспрепятствовать ходу расследования уголовного дела. В остальной части оставлено без изменений", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 22 января один из пассажиров рейса Сургут - Москва Шаповалов в полете потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Командир воздушного судна принял решение совершить посадку в Ханты-Мансийске, где "угонщика" задержали сотрудники спецслужб.

Возбуждено уголовное дело об угоне воздушного судна, сопряженном с угрозой применения насилия (п. "в" ч.2 ст.211 УК РФ). Ранее фигурант дела был судим за порчу имущества.

23 января суд избрал Шаповалову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Защита подала апелляцию на решение Ханты-Мансийского районного суда.