Задержанного в ХМАО пассажира "Аэрофлота" обвинили в попытке угона самолета

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Задержанному за попытку угона самолета Павлу Шаповалову предъявлено обвинение и назначена психиатрическая экспертиза, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Сегодня в Ханты-Мансийске ранее задержанному 41-летнему Павлу Шаповалову предъявлено обвинение в угоне воздушного судна. Следствие планирует в ближайшее время обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого", - сказала Петренко "Интерфаксу".

Она отметила, что по результатам проведенного медицинского освидетельствования в крови Шаповалова наркотических и психотропных веществ, а также алкоголя, не обнаружено.

"Вместе с тем, учитывая неадекватность его поведения на борту самолета и тяжесть совершенного преступления, обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза", - сказала Петренко.

Попытка угона

22 января один из пассажиров авиарейса "Аэрофлота" Сургут-Москва в полете потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске, где "угонщика" задержали сотрудники спецслужб.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия".

Задержанным оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута.

Был ли пассажир пьян

Между тем бортпроводницы рейса заявляют, что у виновника инцидента не было признаков алкогольного или наркотического опьянения.

"Признаков алкогольного опьянения не было выявлено. Он вел себя адекватно", - рассказала бортпроводник Мария Никулина в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

"Речь была связная. Запаха алкоголя не было. Наркотического опьянения тоже, похоже, не было. Поэтому к его словам мы отнеслись серьезно", - сказала, в свою очередь, старший бортпроводник Ева Крайчек.

По ее словам, с требованием изменить курс в направлении Афганистана пассажир обратился через 30 минут после начала полета.

Он заявил, что у него есть оружие, и, если его требование не будет выполнено, он "применит это оружие к пассажирам и экипажу", рассказала Крайчек.