Руководители КЧР оказались под угрозой увольнения после проверки в отношении Арашуковых

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Оргвыводы будут сделаны в отношении ряда высокопоставленных руководителей Карачаево-Черкесии в связи с выявлением масштабных хищений в республике, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"По результатам всесторонней проверки в республике, в ходе которой выявлены факты хищений, будут приниматься кадровые решения в отношении чиновников из числа руководителей региона", - сказал собеседник агентства, не уточнив, о ком конкретно может идти речь.

"Интерфакс" пока не располагает официальным комментарием по этому поводу.

Ранее другой источник сообщил агентству, что в Карачаево-Черкесии проведена масштабная проверка профильными ведомствами, по итогам которой в связи с выявленными фактами многомиллиардных хищений принято решение о задержании сенатора от республики Рауфа Арашукова и его отца.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, со своей стороны, сообщила, что "в рамках работы правоохранительных органов по декриминализации Карачаево-Черкесской республики Следственным комитетом совместно с ФСБ проводится масштабный комплекс следственных действий в ряде городов четырех субъектов РФ".

Рауф Арашуков был задержан в ходе заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с сенатора неприкосновенности и заключении под стражу. По данным СКР, Арашуков причастен к убийству двух деятелей Карачево-Черкесии в 2010 году.

Позднее Петренко сообщила о задержании по подозрению в причастности к хищениям газа у "Газпрома" на 30 млрд рублей отца сенатора Рауля Арашукова.