В СКР заявили о возможной причастности сенатора Арашукова к двум убийствам

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко подтвердила, что сенатор Рауф Арашуков задержан в рамках дела об убийстве двух деятелей Карачаево-Черкессии в 2010 году.

"Продолжается расследование уголовного дела по фактам совершенных в 2010 году убийства заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской республики Аслана Жукова, убийства советника президента Карачаево-Черкесской республики Фраля Шебзухова и других преступлений", - сказала Петренко в среду "Интерфаксу".

По ее словам, в ходе расследования получены данные о причастности к этим преступлениям члена Совета Федерации от исполнительного органа власти Карачаево-Черкессии Арашукова.

"По результатам рассмотрения представления Генерального прокурора 30 января 2019 года Советом Федерации принято решение о лишении Арашукова неприкосновенности члена Совета Федерации и даче согласия на его привлечение в качестве обвиняемого", - сказала представитель СК.

Арашукову может грозить пожизненное заключение. Такое наказание предусматривает часть 2 статьи 105 УК РФ.

Ранее в среду информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Арашукову вменяется создание преступного сообщества и заказное убийство Жукова. По данным источника, осенью 2018 года три фигуранта уголовного дела об убийстве Жукова дали показания о том, что это преступление организовал Арашуков.

В сентябре 2018 года Петренко сообщила "Интерфаксу", что глава ведомства Александр Бастрыкин распорядился передать в центральный аппарат уголовное дело об убийствах в 2010 году Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова.

Убийство Жукова и Шебзухова

Лидер молодежного движения "Адыге-Хасэ" Жуков был убит в марте 2010 года несколькими выстрелами. По подозрению в совершении преступления был задержан Расул Аджиев, у которого, по версии обвинения, на тот момент сложилась конфликтная ситуация с Жуковым.

В 2012 году горсуд Черкесска признал Аджиева невиновным в убийстве, однако в августе 2018 года он явился в следственные органы и написал явку с повинной, настаивая на том, что именно он совершил убийство Жукова. В настоящее время следствие по делу об убийстве Жукова возобновлено.

Шебзухов был убит в мае 2010 года в Черкесске. По данным следствия, на чиновника напали трое неизвестных, избив его бейсбольными битами. Шебзухов, уклоняясь от ударов, попытался убежать, но был убит из огнестрельного оружия.

По делу об убийстве Шебзухова были осуждены четверо местных жителей - Магомет Джубуев, Алик Татаркулов, Назим Кущетеров и Султан Джанкезов, которым также вменялось покушение на убийство замглавы местного управления Федерального казначейства Натальи Нагорновой в 2008 году.