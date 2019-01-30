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Отца сенатора Арашукова заподозрили в хищениях у "Газпрома" газа на 30 млрд руб.

Есть обновление от 14:15

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Следственном комитете подтвердили задержание отца сенатора Рауфа Арашукова - Рауля Арашукова; его подозревают в причастности к хищениям газа у "Газпрома" на сумму более 30 млрд рублей.

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"В рамках уголовного дела задержан его (Рауфа - ИФ) отец Рауль Арашуков, который, как полагает следствие, причастен к хищениям на протяжении нескольких лет природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 миллиардов рублей", - сообщила официальный представитель СК Светалана Петренко.

По ее словам, СК и ФСБ проводят следственные действия в Москве, Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и других городах. "Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности фигурантов, а также иные лица, возможно причастные к расследуемым преступлениям", - заявила Петренко.

Ранее в среду сенатор Рауф Арашуков был задержан прямо во время закрытого заседания Совета Федерации по подозрению в двух убийствах и организации преступного сообщества. Позже стало известно о том, что его отец задержан в Петербурге в одном из офисов "Газпрома".

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Теги: Рауль Арашуков, Рауф Арашуков

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