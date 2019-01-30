Суд продлил арест братьям Магомедовым до конца марта

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы до конца марта оставил под стражей владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда и бывшего директора входящей в холдинг компании "Интекс" Артура Максидова, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: продлить срок содержания в отношении Магомедова Зиявудина, Магомедова Магомеда и Максидова Артура до 30 марта 2019 года", - огласила решение судья Елена Булгакова.

К апрелю обвиняемые проведут под стражей год с момента их ареста в конце марта прошлого года.

За указанное время, как пояснил в суде следователь Николай Будило, следствию необходимо провести ряд обысков, выемок, провести допросы, получить результаты экспертиз и назначить новые.

Обвиняемые и их адвокаты просили суд отказать в удовлетворении ходатайства следователя и изменить им меру пресечения на не связанную с содержанием в СИЗО.

Следствием МВД братья Магомедовы обвиняются в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате. Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия. Максидову вменяется участие в преступном сообществе и один эпизод мошенничества.

По версии следствия, бизнесмены организовали хищение бюджетных средств на общую сумму более чем в 2,5 млрд рублей.

Магомедовы отрицают предъявленные обвинения.