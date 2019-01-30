Следствие заподозрило Магомедовых в переоформлении бизнеса в офшорах, несмотря на арест

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Доверенные лица владельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, арестованных по делу о создании преступного сообщества и хищении бюджетных средств, продолжают переоформление принадлежащих им офшоров. Об этом заявил следователь по делу бизнесменов Николай Будило.

"Те лица, а именно доверенные лица, действуя в интересах данных обвиняемых, продолжают деятельность по переоформлению офшорных компаний. В частности, один из родственников Магомедовых находится в США", - заявил Будило на заседании Тверского суда Москвы в среду, где рассматривается вопрос о продлении арест братьям до 30 марта.

Так, привел пример следователь, "сделка по продаже акций Новороссийского морского торгового порта офшорным компаниям, собственниками которых являются Магомедовы, осуществлялась за границей".

"Ее совершали не Магомедовы, а офшорные компании, действуя в интересах двух братьев", - добавил Будило.

Следствием МВД братья Магомедовы обвиняются в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате (часть 1 статьи 210 УК РФ, часть 4 статьи 159 УК РФ, часть 4 статьи 160 УК РФ). Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (часть 2 статьи 222 УК РФ).

Всего, как уточнил в среду в суде следователь, по уголовному делу в отношении Магомедовых обвиняемыми проходят 16 человек, шесть из которых находятся в международном розыске.

Срок расследования продлен до 5 мая 2019 года, уточнил Будило.

По версии следствия, создав ОПС "группа "Сумма", Магомедовы организовали хищение бюджетных средств на общую сумму более чем в 2,5 млрд рублей. Сами братья категорически отрицают все обвинения.