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В России Арест братьев Магомедовых

Бизнес-омбудсмен отказался помогать фигуранту дела братьев Магомедовых

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Один фигурантов дела совладельцев группы "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедовых, обвиняемых в создании преступного сообщества и хищениях, просил включить его в российский список бизнесменов, оправдания которых добивается уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Ко мне обращался один из фигурантов этого дела, не помню его фамилию, но он связан с эпизодом строительства стадиона в Калининграде. Мы провели свою экспертизу и выяснили, что нарушения там действительны были, поэтому ему было отказано во внесении в список", - сказал бизнес-омбудсмен во вторник на встрече с журналистами.

Он уточнил, что сами братья Магомедовы с ним не связывались и за помощью не обращались. "Я думаю, тут понятны причины", - добавил Титов.

В настоящее время российский список Титова включает 41 предпринимателя, оправдания которого добивается бизнес-омбудсмен.

Братья Магомедовы обвиняются в создании преступного сообщества, шести эпизодах особо крупных хищений и растрате (часть 1 статьи 210 УК РФ, часть 4 статьи 159 УК РФ, часть 4 статьи 160 УК РФ).

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По версии следствия, бизнесмены организовали хищение бюджетных средств на общую сумму около 2,5 млрд рублей.

Как утверждает следствие, "в преступной деятельности организаторов участвовало значительное количество физических и юридических лиц, действующих согласованно и конспиративно в интересах Магомедовых на протяжении длительного времени как на территории РФ, так и в зарубежных странах".

В настоящее время в единое производство объединены 12 уголовных дел: "по обстоятельствам хищения денежных средств в ходе исполнения контрактов по созданию искусственного земельного участка в районе Крестовского острова города Санкт-Петербурга; подготовке земельного участка для строительства стадиона "Балтика" в городе Калининграде; поставке электротехнического оборудования подстанции "Василеостровская" - город Санкт-Петербург и "Нерюнгринской ГРЭС" - республика Саха (Якутия); реконструкции аэропорта "Храброво" в городе Калининграде; покупке, поставке, перевалке, накоплению и экспедированию зерновых грузов; а также по факту незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору".

Потерпевшими по уголовному делу в отношении бизнесменов признаны пять компаний: ГКУ КО РУЗКС ("Региональное управление заказчика капитального строительства" Калининградской области), ПАО ФСК ЕЭС ("Федеральная сетевая компания"), ФГУП АГАА ("Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)"), ФГУП ЕГЗ ("Единая группа заказчика"), АО ОЗК ("Объединенная зерновая компания").

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Теги: Сумма, Зиявудин Магомедов, Магомед Магомедов

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