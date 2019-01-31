В России

Украденную из Третьяковки одновременно с Куинджи шубу найти "по горячим следам" не удалось

Материальный ущерб составил 250 тыс. рублей

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Ценную женскую шубу, пропавшую из Третьяковской галереи в воскресенье, 27 января в один вечер с похищением картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", до сих не нашли, проводится проверка, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Вечером 27 января в полицию поступило заявление от гражданки 1971 года рождения, временно не работающей, о пропаже ее шубы в здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке", - рассказал собеседник агентства. По его словам, заявительница утверждает, что сдала шубу в гардероб, а позднее не смогла получить по номерку ее обратно, так как работники гардероба сказали ей, что шубы нет.

Материальный ущерб составил 250 тыс. рублей, добавил источник. При этом он затруднился сказать, связаны ли похищение картины и пропажа шубы.

Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника, в воскресенье вечером, 27 января. Мужчина, которого приняли за работника музея, просто снял ее со стены, достал картину из рамы и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.

По словам гендиректора Третьяковки Зельфиры Трегуловой, тревогу в связи с кражей картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" поднял смотритель музея, "правда, это произошло уже через несколько минут после того, как человек, схвативший картину, выбежал из музея".

Поскольку шубу из гардероба музея похитили в тот же вечер, что и картину Куинджи, Трегулова не исключила, что кража шубы могла быть отвлекающим маневром.

"По поводу шубы. Да, в этот момент была украдена шуба. Я не следователь, чтобы делать какие-то выводы по поводу отвлекающего маневра, но это не похоже на случайное совпадение", - заявила гендиректор Третьяковки.

В связи с кражей картины было возбуждено уголовное дело по статье 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность).

Утром 28 января в поселке Заречье Московской области был задержан подозреваемый в хищении картины 31-летний Денис Чуприков. Он рассказал, что спрятал полотно на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где оно и было изъято полицейскими.

29 января Чуприков был арестован на срок до 27 марта 2019 года по обвинению в хищении особо ценного предмета, "совершенного группой лиц по предварительному сговору или организованной группой" (п. "а" ч. 2 ст. 164 УК РФ). Выбор такой статьи говорит о том, что у фигуранта могли быть сообщники.

Что касается найденной картины, то в Минкультуры сообщили, что у нее есть незначительные повреждения в виде потертостей, они будут устраняться специалистами. В подлинности найденной картины в ведомстве не сомневаются. На выставку в Третьяковке полотно уже не вернется. 30 января МВД передало картину Министерству культуры, в ближайшие дни она будет отправлена в Русский музей.

Ретроспектива пейзажиста Архипа Куинджи (1842-1910) в Инженерном корпусе Третьяковской галереи открылась 6 октября прошлого года и продлится до 17 февраля. На выставке представлено порядка 170 лучших произведений художника из фондов ГТГ и Русского музея, а также из 24 собраний, включая частную коллекцию, региональные музеи и коллекции из Азербайджана и Белоруссии.

Похищение полотна Куинджи - это второе серьезное происшествие в Третьяковской галерее за последние восемь месяцев. Вечером 25 мая 2018 года там был задержан мужчина, который разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" и повредил полотно.

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Теги: Третьяковская галерея

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