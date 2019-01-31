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Открыто уголовное дело о краже шубы в Третьяковке

Преступление произошло практически одновременно с кражей из галереи картины Архипа Куинджи

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи шубы из Третьяковской галереи в день похищения картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым".

"В полицию поступило сообщение о хищении шубы из гардероба одного из столичных музеев. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража)", - сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов, не уточнив подробностей.

Источник "Интерфакса" в свою очередь уточнил, что речь идет о шубе, украденной из гардероба Третьяковской галереи незадолго до похищения картины Куинджи.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что ценную женскую шубу, пропавшую из Третьяковской галереи в воскресенье, до сих не нашли. Материальный ущерб составил 250 тыс. рублей, добавил он.

"Вечером 27 января в полицию поступило заявление от гражданки 1971 года рождения, временно не работающей, о пропаже ее шубы в здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке", - сказал собеседник агентства. По его словам, заявительница утверждает, что сдала шубу в гардероб, а позднее не смогла получить ее обратно по номерку, так как работники гардероба сказали ей, что шубы нет.

При этом источник затруднился сказать, связаны ли похищение картины и пропажа шубы.

Кража картины

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника, в воскресенье вечером, 27 января. Мужчина, которого приняли за работника музея, просто снял ее со стены, достал картину из рамы и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.

По словам гендиректора Третьяковки Зельфиры Трегуловой, тревогу в связи с кражей картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" поднял смотритель музея, "правда, это произошло уже через несколько минут после того, как человек, схвативший картину, выбежал из музея".

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Поскольку шубу из гардероба музея похитили в тот же вечер, что и картину Куинджи, Трегулова не исключила, что кража шубы могла быть отвлекающим маневром. "Я не следователь, чтобы делать какие-то выводы по поводу отвлекающего маневра, но это не похоже на случайное совпадение", - сказала гендиректор Третьяковки.

В связи с кражей картины было возбуждено уголовное дело по статье 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность).

Утром 28 января в подмосковном поселке Заречье был задержан подозреваемый в хищении картины 31-летний Денис Чуприков. Он сообщил, что спрятал полотно на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где оно и было изъято полицейскими.

29 января Чуприков был арестован до 27 марта по обвинению в хищении особо ценного предмета, "совершенного группой лиц по предварительному сговору или организованной группой" (п. "а" ч. 2 ст. 164 УК РФ). Выбор такой статьи говорит о том, что у фигуранта могли быть сообщники.

Ретроспектива пейзажиста Куинджи (1842-1910) в Инженерном корпусе Третьяковской галереи открылась 6 октября прошлого года и продлится до 17 февраля. На выставке представлено порядка 170 лучших произведений художника из фондов ГТГ и Русского музея, а также из 24 собраний, включая частную коллекцию, региональные музеи и коллекции из Азербайджана и Белоруссии.

Похищение полотна Куинджи - это второе серьезное происшествие в Третьяковской галерее за последние восемь месяцев. Вечером 25 мая 2018 года там был задержан мужчина, который разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" и повредил полотно.

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Теги: Третьяковская галерея

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