Специалисты постараются отреставрировать картину Куинджи к марту

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" может быть отреставрирована к марту и выставлена в Русском музее на выставке, посвященной Крыму, сообщил "Интерфаксу" глава департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.

"В марте в Русском музее пройдет тематическая выставка, посвященная Крыму, постараемся представить работу "Ай-Петри. Крым", которая к этому времени, надеемся, будет отреставрирована",- сказал Кононов.

По его словам, в настоящий момент картина передана в депозитарий Третьяковской галереи и после оформления необходимых документов будет отправлена в Русский музей.

30 января сотрудники правоохранительных органов передали музейщикам картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым".

"Прошла церемония передачи картины, в которой принимали начальник управления уголовного розыска по Москве Сергей Кузьмин, (официальный представитель МВД) Ирина Волк, два директора музея - (Владимир) Гусев (Русский музей) и (Зельфира) Трегулова (Третьяковская галерея)", - сказал "Интерфаксу" директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.

Как похищали "Ай-Петри. Крым"

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника, вечером, 27 января. Мужчина, которого приняли за работника музея, просто снял ее со стены, достал картину из рамы и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. Было возбуждено уголовное дело по статье "хищение предметов, имеющих особую ценность".

Утром 28 января в МВД РФ сообщили, что подозреваемый в хищении картины 31-летний мужчина был задержан по горячим следам в поселке Заречье Московской области. По данным источника, его зовут Денис Чуприков. Он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими.

В Минкультуры "Интерфаксу" рассказали, что у найденной картины есть незначительные повреждения в виде потертостей, они будут устраняться специалистами. В подлинности найденной картины в ведомстве не сомневаются. На выставку в Третьяковке полотно уже не вернется.

Ретроспектива пейзажиста Архипа Куинджи (1842-1910) в Инженерном корпусе Третьяковской галереи открылась 6 октября прошлого года и продлится до 17 февраля.