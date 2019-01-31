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Патриарх Кирилл отверг упреки в "соглашательстве" церкви с властью

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не согласен с теми, кто считает, что Русская православная церковь сегодня избегает полемики с руководством России относительно тем, волнующих общество.

"Я думаю, что эти обвинения проистекают от людей, которые желают видеть в церкви так или иначе политически ориентированную организацию", - заявил патриарх "Интерфаксу" в канун 10-летия своей интронизации.

Предстоятель РПЦ указал на то, что критика власти - это действие, которое имеет определенные политические цели. "Когда оппозиция критикует власть, это ясно: оппозиция хочет показать народу, что нынешняя власть - это плохо, а оппозиция, которая ее критикует, - это хорошо, и вывод простой: голосуйте и поддерживайте оппозицию", - пояснил патриарх.

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Однако церковь, по его словам, "не может занять такую жизненную линию, она не может не взаимодействовать с властью", но при этом церковь "ни в коем случае не должна молчать, когда в стране, в обществе, в народе происходит нечто, что с духовной точки зрения может нанести большой ущерб и личности, и народу, и даже государству".

В таких случаях Русская православная церковь, по словам ее предстоятеля, "никогда себя не ограничивала" в публичной полемике.

В качестве примера патриарх Кирилл привел многолетнюю дискуссию церкви с обществом и государством по проблеме абортов.

"Я и в Государственной Думе об этом говорил. Публично всегда, если заходит эта тема, я подчеркиваю важность преодоления этого, я бы сказал, духовного недуга в нашем обществе. Причем, говоря так, я же сознаю, что очень большое количество людей, может быть, даже принципиально со мной и согласны, а по жизни совсем не согласны. Ну и что? Это должно заставить меня замолчать? Значит, тогда я отступлюсь от самого главного, я перестану людям нести Божью правду. А может, кого-то и достигнут мои слова, и какие-то младенцы появятся на свет - это уже будет великим для меня счастьем", - сказал патриарх.

Продолжая тему полемики с властью, он отметил, что от церкви не следует ждать отстаивания какой-то политической программы или поддержки определенных политических сил - проправительственных или оппозиционных.

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"Что такое партия? Партия - это "часть", - напомнил патриарх. - Собственно говоря, партийная система - это превращение общества в различные части, имеющие разную политическую ориентацию. Многие считают, что это хорошо, правильно, что это соответствует многообразию человеческого выбора".

Не давая характеристику такой системе, патриарх Кирилл заметил, что сам он не сторонник партийного деления народа. "Это данность, и уж коли существует эта данность, пусть она и существует, но она не должна разделять наш народ, и самое главное - в таких вопросах, единогласие по которым является жизненно важным для нас", - считает он.

В заключение патриарх сказал, что церковь пытается таким образом обеспечивать свое влияние на общество, чтобы в нем было согласие, некий консенсус по наиболее важным жизненным вопросам. "И мы так и будем дальше действовать, но ни в коем случае не превратимся в политическую силу, обслуживающую интересы части нашего народа и нашего общества", - отметил патриарх Кирилл.

Обращение к православным верующим на Украине

Патриарх обратился к православным верующим Украины со словами поддержки и выразил надежду, что еще сможет посетить эту страну и помолиться с ее народом.

"У апостола Павла в его послании к фессалоникийцам есть очень хорошие слова: стойте, братья, и держитесь предания... Эти слова я хотел бы обратить к своей украинской пастве", - сказал патриарх.

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Предстоятель пояснил, что предание - это синоним веры, которую исповедует церковь. "Вот твердо держитесь этой веры. Не поддавайтесь никаким соблазнам", - призвал патриарх украинских православных.

По его мнению, "слушать голос Церкви - сейчас самое важное верующему народу на Украине, и этот голос замечательно звучит из уст Блаженнейшего митрополита Онуфрия (предстоятель Украинской православной церкви с титулом Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины - ИФ), епископата нашей Церкви".

"Нужно слушать этот голос и жить в соответствии с тем, чему учит церковь и к чему она призывает. Тогда никакие перипетии политические не будут сбивать людей с их жизненного курса", - убежден предстоятель.

На протяжении первых пяти лет своего патриаршества он ежегодно посещал Украину, где возглавлял торжества по случаю годовщины Крещения Руси. Патриарх Кирилл побывал за это время во многих городах на востоке и на западе страны, проводил в Киеве заседания Синода Русской православной церкви.

После смены власти на Украине в 2014 году визиты патриарха прекратились. Однако предстоятель не считает, что больше не сможет там побывать.

"Я надеюсь, что Господь сподобит меня еще посетить Украину, потому что политическая ситуация и вообще политическая конъюнктура - это такие скоропреходящие явления. Сегодня одно - завтра другое. Одни политические силы - потом другие политические силы. Поэтому у меня сохраняется надежда, что я смогу помолиться в Киево-Печерской лавре, встретиться со своим верующим народом, с епископатом Украинской православной церкви, которая сегодня героически отстаивает каноническое православие", - сказал он.

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Теги: РПЦ

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