В России придумали компьютерный квест по мотивам конфликта РПЦ с Константинополем

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Проект православного квеста по мотивам конфликта Московского патриархата с Константинополем получил наибольшую поддержку на секции по компьютерным играм в рамках Рождественских чтений в Москве.

Согласно проекту, главный герой игры - православный митрополит Николай, который получил благословение патриарха создать в Стамбуле Второримскую и Антальскую митрополию.

"Митрополиту придется проявить незаурядные дипломатические таланты в переговорах с чиновниками, избежать смерти от рук зловещих сект Гюлена и Бозкурта, не соблазниться салом в шоколаде и в финале победить главного злодея по имени Бармалей. Но не ликвидировать, а по-братски вразумить и принять в сущем сане как епископа Золоторожского", - рассказал "Интерфаксу" модератор секции, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев.

5 декабря 2018 года в Киеве прошел объединительный собор, на котором была создана новая церковь Украины. 5 января 2019 года патриарх Варфоломей подписал томос о ее автокефалии.

Каноническая УПЦ отказалась признавать новую церковь. В РПЦ также отказались признавать итоги собора в Киеве.