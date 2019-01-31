РПЦ заявила о расширении своего присутствия еще на 10 стран за 10 лет

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - За последние 10 лет присутствие Русской православной церкви распространилось еще в 10 государствах.

"За 10 лет число стран присутствия Русской православной церкви увеличилось на 10", - говорится в аналитической статье, подготовленной в Московской патриархии к 10-летию Поместного Собора, на котором был избран патриарх Кирилл.

На сегодня в дальнем зарубежье действуют 19 епархий Русской церкви, говорится в статье, текстом которого располагает "Интерфакс".

Если в 2009 году в дальнем зарубежье насчитывалось 356 церковных учреждений РПЦ, то сегодня их более тысячи - 977 приходов и 40 монастырей.

В четверг в ходе торжественного акта в Кремле по случаю 10-летия Поместного Собора было названо количество прихожан Московского патриархата по всему миру - 150 млн человек (от 60% до 70% всех православных верующих - ИФ).