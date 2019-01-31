В созданной ФСБ структуре заявили об изощренных кибератаках на жизненно важные объекты

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Объекты критической инфраструктуры РФ подвергаются "изощренным и целенаправленным" кибератакам из-за рубежа, заявил Николай Мурашов - заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданного по приказу руководства ФСБ.

"Практически все крупные компьютерные эпидемии последнего десятилетия затронули нашу страну. Кроме того российские информационные системы, прежде всего критической инфраструктуры, подвергаются изощренным и целенаправленным атакам из за рубежа", - сказал Мурашов в ходе выступления на "Инфофоруме-2019". По его мнению, это является "оборотной стороной тотальной информатизации".

В декабре 2017 года ФСБ завершила создание технической инфраструктуры НКЦКИ в рамках Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА).

Закон о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ), предусматривающий подключение объектов КИИ к ГосСОПКА, вступил в силу с 1 января 2018 года.