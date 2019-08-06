Структура ФСБ получила право требовать блокировок сайтов

НКЦКИ займется поиском фишинговых ресурсов, источников вирусов, отслеживанием бот-сетей

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Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ 30 июля получил право инициировать разделегирование доменов сайтов за нарушения закона, что позволит полностью их блокировать, пишет "Коммерсантъ".

НКЦКИ вошел в перечень компетентных организаций Координационного центра доменов .ru/.рф (КЦ). Этот статус дает право обращаться к регистраторам доменов с жалобами на сайты-нарушители и требовать, чтобы они прекратили делегирование доменных имен, то есть закрыли доступ к ресурсу.

По словам директора КЦ Андрея Воробьева, НКЦКИ займется поиском фишинговых ресурсов, источников вредоносного программного обеспечения (ПО), отслеживанием активности бот-сетей и других атак с использованием российских национальных доменов. По его оценке, многолетний опыт НКЦКИ "позволит сделать российское доменное пространство еще более безопасным".

НКЦКИ был создан осенью 2018 года по приказу директора ФСБ Александра Бортникова. Центр занимается борьбой с киберпреступлениями и их предупреждением.

КЦ создал перечень компетентных организаций в 2012 году, чтобы они помогали ему бороться с фишинговыми сайтами. Кроме НКЦКИ в список входят еще девять организаций, в том числе частные "Лаборатория Касперского" и Group-IB, а также Роскомнадзор и Банк России.

Только в июне 2019 года регистраторы получили 555 просьб о прекращении делегирования доменного имени, из которых были удовлетворены 548, пишет издание. В 2018 году было прекращено делегирование 5,5 тысячи доменов.

Разделегирование домена отличается от блокировки сайтов через решения судов и Роскомнадзора и позволяет значительно быстрее ограничить доступ к ресурсу. При этом доступ к контенту по разделегированному домену прекращается в принципе, он может стать доступен только при привязке нового доменного имени, поэтому такая мера эффективнее обычных блокировок, считает директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.