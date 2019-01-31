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График запусков с Куру оказался под угрозой срыва из-за проблем с блоком "Фрегатом"

Есть обновление от 14:32

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Технические проблемы в разгонном блоке "Фрегат", выявленные при подготовке к запуску спутников OneWeb, запланированному на 20 февраля, могут спровоцировать задержки других коммерческих пусков с космодрома Куру. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"Потребуется время на исправление выявленных дефектов. Скорее всего, неисправный разгонный блок будет отозван. Однако даже если неисправность удастся устранить на месте, потребуются серии дополнительных проверок герметичности других находящихся в производстве разгонных блоков такого типа, что может спровоцировать смещение графика коммерческих пусков", - сказал источник.

Он не исключил, что запланированный на 26 марта на космодроме "Куру" запуск ракеты "Союз-СТ" с аналогичным разгонным блоком, которой предстоит вывести на орбиту британские спутники связи O3b, также может быть перенесен. "Это может быть связано как с необходимостью дополнительных проверок разгонного блока, так и возможным переносом с 20 февраля на эту дату запуска спутников OneWeb", - сказал он.

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Тем не менее, решение о переносе запусков в госкорпорации "Роскосмос" пока не принято, новые даты пусков не утверждены.

Ранее компания OneWeb сообщила, что технические проблемы были выявлены в разгонном блоке "Фрегат". В OneWeb отметили, что инженеры компании вместе со специалистами компании Arianespace вместе изучают выявленную проблему и ее влияние на сроки запуска.

Запуск планировался на 20 февраля с космодрома Куру во французской Гвиане, однако глава OneWeb Грег Уайлер написал в твиттере, что старт перенесен на неопределенный срок.

Накануне в СМИ появилась информация о проблемах с разгонным блоком "Фрегат", выявленных при подготовке запуска "Союза" со спутниками OneWeb.

В пресс-службе "Роскосмоса" "Интерфаксу" заявили, что возможные отклонения при подготовке к запуску ракеты "Союз" с разгонным блоком "Фрегат" будут устранены до запуска.

Компания OneWeb планирует создать группировку из большого количества спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

В 2015 году Россия подписала контракт на запуски ракет "Союз" со спутниками OneWeb с 2017 по 2019 год. Запуски будут осуществляться с трех космодромов: Байконур, Восточный и Куру, 17 из них - с российских площадок. Осенью 2018 года газета "Коммерсантъ" сообщила, что программа OneWeb вызывает опасения у ФСБ РФ. По данным издания, в конце октября представитель службы заявил об отсутствии гарантий, "что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам РФ".

Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил журналистам, что сотрудничество с OneWeb по запуску их спутников будет продолжено.

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Теги: Куру, Фрегат, OneWeb

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