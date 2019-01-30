"Роскосмос" опроверг проблемы с подготовкой запуска "Союза" с космодрома Куру

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Возможные отклонения при подготовке к запуску ракеты "Союз" с разгонным блоком "Фрегат" будут устранены до запуска с космодрома Куру, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

"Подготовка к запуску с Куру спутника OneWeb идет в штатном режиме. В ходе проведения предстартовых операций могут быть выявлены различные отклонения, которые устраняются до запуска ракеты космического назначения", - сказали в пресс-службе, комментируя сообщения в СМИ о том, что при подготовке к старту в разгонном блоке "Фрегат" была обнаружена трещина.

"Для сохранения полезной нагрузки и успешного ее выведения госкорпорация "Роскосмос" внедряет многофазные проверки, как на предприятиях отрасли, так и непосредственно перед запуском", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что первые спутники OneWeb будут запущены 19 февраля с космодрома Куру во французской Гвиане ракетой "Союз".

Программа OneWeb

Компания OneWeb планирует создать группировку из большого количества спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. В 2015 году Россия подписала контракт на запуски ракет "Союз" со спутниками OneWeb с 2017 по 2019 год. Запуски будут осуществляться с трех космодромов: Байконур, Восточный и Куру (17 из них - с российских площадок).

Головным контрактным интегратором предприятий российской кооперации в проекте "Союз" в Гвианском космическом центре (космодром Куру) выступает АО "Главкосмос", обеспечивая взаимодействие с Arianespace.

Осенью 2018 года газета "Коммерсантъ" сообщила, что программа OneWeb вызывает опасения у ФСБ РФ. По данным издания, в конце октября представитель службы заявил об отсутствии гарантий, "что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам РФ".

Как утверждали авторы материала, входя в британский проект, Роскосмос рассчитывал получить доступ к технологии создания малых спутников, но теперь рискует потерять самого крупного иностранного заказчика пусковых услуг за последние десятилетия. Компания уже законтрактовала 21 ракету-носитель "Союз" и, по сведениям "Коммерсанта", была готова заключить еще одну сделку, как минимум, на пять ракет "Протон".

Позднее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил журналистам, что сотрудничество с OneWeb по запуску их спутников будет продолжено.