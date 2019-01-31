ЦБ РФ выявил случаи введения в заблуждение граждан, сдающих биометрию

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ выявил случаи введения банками в заблуждение граждан, которые хотят сдать данные в единую биометрическую систему (ЕБС), а в итоге сдают во внутренние базы банков, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на встрече банкиров с руководством ЦБ в "Бору".

"Мы также столкнулись, к сожалению, с тем, что потребителей вводят в заблуждение иногда. Некоторые банки собирают биометрические данные для своих внутренних систем, а не для единой системы. Это означает, что клиент думает получить, сдав в одном месте биометрию, дистанционные услуги в других финансовых организациях, а этого по факту не происходит", - сказал Набиуллина. Она отметила, что это - введение в заблуждение, и регулятор на эту проблему сейчас обращает "особое внимание для того, чтобы была нормальная, клиентоориентированная практика приема биометрии".

"Сейчас биометрию технически способны принимать четыре тысячи отделений банков. Но, как показала работа во второй половине прошлого года, банкам, конечно, нужно больше времени на оснащение своих отделений необходимым оборудованием, на реализацию требований по информационной безопасности", - отметила глава ЦБ. Она также рассказала, что пока процедура сдачи биометрии является не очень удобной для пользователя. "Наши контрольные закупки, наши замеры показывают, что это не очень удобно, хотя интерес пользователей есть", - сказала Набиуллина.

Своя биометрическая система есть, в частности, у Сбербанка. Он развивает ее параллельно с участием в ЕБС, собирать для которой данные по закону для банков обязательно.