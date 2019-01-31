Защита обжаловала арест обвиняемого в краже картины Куинджи из Третьяковки

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Арест Дениса Чуприкова, задержанного по делу о похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, обжалован, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Таганского суда Москвы Юлия Сухинина.

"Сегодня в адрес Таганского суда поступила апелляционная жалоба от адвоката Чуприкова на постановление суда от 29 января 2019 года, которым в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Сухинина.

Чуприкову предъявлено обвинение в хищении особо ценного предмета, "совершенного группой лиц по предварительному сговору или организованной группой". Таганский суд отправил его под арест до 27 марта.

Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" вечером 27 января была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника. Преступник просто снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.

Утром 28 января в поселке Заречье Московской области по подозрению в хищении картины был задержан 31-летний Чуприков. Он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими.

В настоящее время установлены не все соучастники преступления.