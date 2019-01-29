Главные новости
В РоссииМоскалькова предложила учитывать воспитание детей в трудовом стаже женщинЭкономикаЭксперты Финансового университета дали прогноз по росту зарплат на два годаВ РоссииМинюст определит, в каких случаях коррупционеры не будут считаться правонарушителями
Культура

Подозреваемому в хищении картины Куинджи предъявили обвинение

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Подозреваемому в хищении Москва картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" предъявлено обвинение, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В рамках производства по уголовному делу, возбужденному по факту хищения картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" с выставки одного из музеев столицы, следствием предъявлено обвинение подозреваемому в совершении данного преступления", - сказала Волк.

"Организовано проведение осмотра изъятого полотна специалистами-экспертами. В ближайшее время полицейские планируют вернуть похищенное произведение искусства учреждению культуры (Третьяковской галерее - ИФ)", - отметила Волк.

Ранее сообщалось, что украденную картину Куинджи сотрудники правоохранительных органов передадут директорам Третьяковки и Русского музея в среду.

На глазах у всех

Вечером 27 января работники охраны Третьяковской галереи сообщили в полицию о хищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из одного из залов Инженерного корпуса Третьяковской галереи. Преступник просто снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.

Официальный представитель МВД Ирина Волк утром в понедельник сообщила, что подозреваемый в хищении картины 31-летний мужчина задержан по горячим следам в поселке Заречье Московской области.

По ее словам, подозреваемый "рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими".

Возбуждено уголовное дело по статье 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность).

Гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сообщила, что картина не будет возвращена на выставку.

Ретроспектива пейзажиста Куинджи (1842-1910) в Инженерном корпусе Третьяковской галереи открылась 6 октября прошлого года и продлится до 17 февраля. На выставке представлено порядка 170 лучших произведений художника из фондов ГТГ и Русского музея, а также из 24 собраний, включая частную коллекцию, региональные музеи и коллекции из Азербайджана и Белоруссии.

Похищенная из Третьяковки картина Куинджи "Ай-Петри. Крым", на которой изображен горный пейзаж с одной из самых известных туристических достопримечательностей Крыма, создавалась в 1898-1908 годах. Полотно привезено в Москву из Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.

Инциденты с картинами

Это не первая пропажа картин Куинджи в современной России. В 2001 году из Челябинской галереи украли холсты Куинджи "Развалины в степи" и "На закате".

Это второе серьезное происшествие в Третьяковской галерее за последние восемь месяцев. Вечером 25 мая 2018 года там был задержан мужчина, который разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" и повредил полотно.

Кроме того, это уже вторая пропажа культурной ценности за последние дни. 24 января сообщалось, что Государственный исторический музей (ГИМ) провёл внутреннюю проверку и обратился в правоохранительные органы из-за того, что хранитель не выдал на запланированную выставку икону "Богоматерь Смоленская Шуйская". По факту пропажи иконы возбуждено уголовное дело о краже.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, Третьяковская галерея

Новости по теме

Культура
На похищенной картине Куинджи обнаружены поврежденияНа похищенной картине Куинджи обнаружены повреждения
В Минкультуры заявили, что ущерб не критическийПодробнее
 Третьяковская галерея задумалась о досмотре посетителей на выходеТретьяковская галерея задумалась о досмотре посетителей на выходе
Кроме того, на входе в музей появятся рентгены, как в аэропортахПодробнее
 Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" на выставку не вернетсяКартина Куинджи "Ай-Петри. Крым" на выставку не вернется
Об этом с Третьяковкой договорился Русский музей, откуда была доставлена картинаПодробнее
 МВД обнародовало видео похищения картины Куинджи с камер наблюдения в ТретьяковкеМВД обнародовало видео похищения картины Куинджи с камер наблюдения в Третьяковке
Мужчина похитил полотно на глазах у посетителейПодробнее
Задержан предполагаемый похититель картины Куинджи в ТретьяковкеЗадержан предполагаемый похититель картины Куинджи в Третьяковке
Подозреваемый прятал полотно в ПодмосковьеПодробнее
 Белый внедорожник ищут в Москве в связи с похищением картины КуинджиБелый внедорожник ищут в Москве в связи с похищением картины Куинджи
Приметы похитителя: худощавый мужчина с русыми волосами и в джинсахПодробнее
 С выставки в Третьяковке пропала картина Куинджи "Ай-Петри. Крым"С выставки в Третьяковке пропала картина Куинджи "Ай-Петри. Крым"
Картину на глазах у посетителей унес мужчина, которого приняли за работника музеяПодробнее
 Умер композитор Мишель ЛегранУмер композитор Мишель Легран
Автор музыки к кинофильму "Шербурские зонтики" скончался в возрасте 86 летПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 28 января6 фото
28 января
Фотохроника 28 января
Вручение премии Гильдии киноактеров США10 фото
28 января
Вручение премии Гильдии киноактеров США
Лучшие фото недели10 фото
25 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМоскалькова предложила учитывать воспитание детей в трудовом стаже женщинЭкономикаЭксперты Финансового университета дали прогноз по росту зарплат на два годаВ РоссииМинюст определит, в каких случаях коррупционеры не будут считаться правонарушителямиВ миреКитай потребовал от Вашингтона отозвать ордер на арест сотрудницы HuaweiВ миреСША объявят дату приостановки участия в ДРСМДМоскваВласти Москвы опровергли сообщения об ограничениях на госпитализацию

ФСБ выступила против создания единой базы задержанных в России

Пассажирский самолет вернулся в Екатеринбург вскоре после вылета

ФСБ высказалась против введения в УК статьи о пытках как должностном преступлении

Российские ученые призвали обратить внимание на залежи редких металлов на Луне

В Парагвае заявили о прилете делегации юристов из России, а не бойцов ЧВК для Венесуэлы

Москва пообещала сделать все для поддержки президента Венесуэлы Мадуро

В Приморье нашли ответственного за ложные звонки о минировании школ и больниц

В Думе указали на последствия ограничения передвижения неэкологичных машин в Москве

Со среды в Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за гололеда

На похищенной картине Куинджи обнаружены повреждения

На похищенной картине Куинджи обнаружены поврежденияВ Минкультуры заявили, что ущерб не критический Подробнее

В Кремле не знакомы с идеей Минюста о "вынужденной коррупции"

Информация об избиении экс-сенатора Цыбко в кировской колонии не подтвердилась

Подозреваемому в хищении картины Куинджи предъявили обвинение

В Кремле сочли незаконными санкции США против венесуэльской компании PdVSA

Свидетель по делу "Седьмой студии" заявила, что приказ уничтожить документы исходил от Серебренникова

Аварийный мост через Енисей возле Саяно-Шушенской ГЭС закроют на весь год

В Минфине РФ оценили шансы получить от Венесуэлы выплаты по внешнему долгу

В Минфине РФ оценили шансы получить от Венесуэлы выплаты по внешнему долгуБлижайший платеж на $100 млн должен быть перечислен России в конце марта Подробнее

Москалькова предложила учитывать воспитание детей в трудовом стаже женщин

Москалькова предложила учитывать воспитание детей в трудовом стаже женщинУполномоченный по правам ребенка также высказалась в пользу работы для женщин из дома по семейным обстоятельствам Подробнее

Суд признал банкротом краснодарский банк "Первомайский"

Живущего в Саратове уроженца Палестины уличили в контактах с иностранной разведкой

Полузащитник "Зенита" Паредес перешел в ПСЖ

Российский экипаж МКС увеличится до трех человек с осени

В Ленинградской области опровергли задержание зампреда правительства региона Коваля

Подросток случайно распылил газовый баллончик в школе Прибайкалья

СКР проверит данные о том, что бурятских школьников заставили отсидеть урок в противогазах

Власти Москвы опровергли сообщения об ограничениях на госпитализацию

Власти Москвы опровергли сообщения об ограничениях на госпитализациюРанее появилась информация о том, что столичным скорым рекомендовано сокращать число госпитализаций Подробнее

Годовалый ребенок отравился наркотиками во Владивостоке

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179035485738293', params: { p1: 'byuei', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');