Подозреваемому в хищении картины Куинджи предъявили обвинение

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Подозреваемому в хищении Москва картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" предъявлено обвинение, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В рамках производства по уголовному делу, возбужденному по факту хищения картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" с выставки одного из музеев столицы, следствием предъявлено обвинение подозреваемому в совершении данного преступления", - сказала Волк.

"Организовано проведение осмотра изъятого полотна специалистами-экспертами. В ближайшее время полицейские планируют вернуть похищенное произведение искусства учреждению культуры (Третьяковской галерее - ИФ)", - отметила Волк.

Ранее сообщалось, что украденную картину Куинджи сотрудники правоохранительных органов передадут директорам Третьяковки и Русского музея в среду.

На глазах у всех

Вечером 27 января работники охраны Третьяковской галереи сообщили в полицию о хищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из одного из залов Инженерного корпуса Третьяковской галереи. Преступник просто снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.

Официальный представитель МВД Ирина Волк утром в понедельник сообщила, что подозреваемый в хищении картины 31-летний мужчина задержан по горячим следам в поселке Заречье Московской области.

По ее словам, подозреваемый "рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими".

Возбуждено уголовное дело по статье 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность).

Гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сообщила, что картина не будет возвращена на выставку.

Ретроспектива пейзажиста Куинджи (1842-1910) в Инженерном корпусе Третьяковской галереи открылась 6 октября прошлого года и продлится до 17 февраля. На выставке представлено порядка 170 лучших произведений художника из фондов ГТГ и Русского музея, а также из 24 собраний, включая частную коллекцию, региональные музеи и коллекции из Азербайджана и Белоруссии.

Похищенная из Третьяковки картина Куинджи "Ай-Петри. Крым", на которой изображен горный пейзаж с одной из самых известных туристических достопримечательностей Крыма, создавалась в 1898-1908 годах. Полотно привезено в Москву из Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.

Инциденты с картинами

Это не первая пропажа картин Куинджи в современной России. В 2001 году из Челябинской галереи украли холсты Куинджи "Развалины в степи" и "На закате".

Это второе серьезное происшествие в Третьяковской галерее за последние восемь месяцев. Вечером 25 мая 2018 года там был задержан мужчина, который разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" и повредил полотно.

Кроме того, это уже вторая пропажа культурной ценности за последние дни. 24 января сообщалось, что Государственный исторический музей (ГИМ) провёл внутреннюю проверку и обратился в правоохранительные органы из-за того, что хранитель не выдал на запланированную выставку икону "Богоматерь Смоленская Шуйская". По факту пропажи иконы возбуждено уголовное дело о краже.