В Минкультуры назвали кражу Куинджи одним из самых глупых преступлений века

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Похититель картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" живёт в прошлом веке или нездоров, заявил директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.

"Или он живёт в прошлом веке или не совсем здоров. В рейтинге самых глупых преступлений 21 века у него есть основание занять почетное призовое место", - сказал Кононов журналистам в понедельник.

Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" вечером 27 января была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника. Преступник просто снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.

По словам гендиректора Третьяковки Зельфиры Трегуловой, тревогу в связи с кражей картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" поднял смотритель музея, "правда, это произошло уже через несколько минут после того, как человек, схвативший картину, выбежал из музея".

Утром 28 января в МВД РФ сообщили, что подозреваемый в хищении картины 31-летний мужчина был задержан по горячим следам в поселке Заречье Московской области. По данным источника, его зовут Денис Чуприков. Он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими. Обвинения он отверг.

Между тем в момент кражи картины Куинджи из гардероба музея похитили шубу. Причем Трегулова заявила, что она "не следователь, чтобы делать какие-то выводы по поводу отвлекающего маневра, но это не похоже на случайное совпадение".