Идущий из Турции сухогруз сел на мель в Ростовской области

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Сухогруз, идущий из Турции в Азов, сел на мель на третьем колене Азово-Донского морского канала в Ростовской области днем в четверг, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Информация о посадке судна на мель на 3-м колене Азово-Донского морского канала получена в 15:50 мск. Сухогруз следует из Турции в города Азов под загрузку угля. Экипаж судна 13 человек", - говорится в сообщении.

К судну направлены два буксира. Разлива топлива нет, судовой ход не перекрыт.