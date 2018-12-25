У Черноморского побережья сел на мель сухогруз под флагом Монголии

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Сухогруз сел на мель во вторник в Черном море близ поселка Таманский (Темрюкский район Краснодарского края), эвакуированы 11 членов экипажа. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в оперативных службах региона.

"Сухогруз Surov под флагом Монголии сель на мель в акватории Черного моря, юго-восточнее мыса Железный Рог. По предварительным данным, у судна в результате шторма была порвана якорная цепь. Капитан судна сигнал SOS не подавал", - сказал собеседник агентства.

На борту Surov в момент происшествия находились 11 членов экипажа - все они были благополучно эвакуированы на берег. В настоящее время готовится операция по снятию судна с мели.

"Операцию по снятию судна с мели готовится выполнять спасательный буксир "Спасатель Демидов", - сказал источник.

В единой дежурно-диспетчерской службе Темрюкского района информацию о происшествии подтвердили. По данным службы, разлива нефтепродуктов не произошло, ущерба окружающей среде не нанесено.