Сухогруз и танкер столкнулись в Ростовской области

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Сухогруз и танкер столкнулись на реке Дон недалеко от станицы Багаевская в Ростовской области, никто не пострадал. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Южного регионального центра МЧС России.

"Столкновение двух судов произошло в 9:10 по Москве в 10 км вверх по течению от станицы Багаевская. Пострадавших нет, розлива нефтепродуктов нет. Для проверки судов на место происшествия прибудет комиссия и буксир", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что судовой ход не перекрыт, ограничения судоходства нет.

Информированный источник сообщил агентству, что столкнулись сухогруз "Волго-Дон" и танкер "Глория".