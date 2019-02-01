Житель Омской области погиб в результате обрушения аварийного дома

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Нижнеомского района Омской области начала проверку в связи с обрушением аварийного дома, в результате которого погиб человек, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Установлено, что житель Кормиловского района, приехавший в гости к родственникам в село Ситниково Нижнеомкого района, начал разбирать доски в заброшенном доме для отопления жилья. В это время обрушился потолок.

"В результате обрушения мужчина погиб на месте происшествия и был обнаружен на следующий день жителями населенного пункта", - говорится в сообщении.

Следственные органы региона также проводят по данному факту проверку. Прокуратура сообщает, что намерена дать оценку действиям должностных лиц из числа местной администрации, которые должны были обеспечить безопасность населения, имея на своей территории аварийное сооружение.