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Прокурорская проверка из-за обрушения перекрытий в многоэтажке в Перми продлится около недели

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Пермского края проводит проверку по факту обрушения перекрытия в многоэтажном жилом доме в Перми, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе региональной прокуратуры.

По словам собеседника агентства, чтобы установить все обстоятельства инцидента, потребуется около недели. "На месте инцидента был прокурор Свердловского района. Сейчас уже проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что в ходе проверки предстоит выяснить соблюдение строительных норм и СанПиН. Также проанализируют работу управляющей компании.

Как сообщалось, в воскресенье в 13:15 по московскому времени в 14-этажном кирпичном одноподъездном доме по улице Революции 3/1 в Перми обрушились перекрытия между техническим этажом и крышей дома. В результате инцидента никто не пострадал. В доме 111 квартир, они не повреждены.

Из дома эвакуирован 151 житель, в том числе 31 ребенок. Всего в доме проживают 230 человек. Люди размещаются в местной гимназии, маневренном фонде и у родственников.

Во время первоначального обследования предварительно установлено, что несущие конструкции здания и кровли не повреждены. Угроза обрушения дома отсутствует.

Прогнозируется, что обследование дома будет проводиться до понедельника.

По данным Гисметео, ночные температуры в Перми доходят до минус 20 градусов.

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Теги: Пермь

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