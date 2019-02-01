Следствие предъявило окончательное обвинение Павликовой по делу "Нового величия"

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Следствие завершило расследование уголовного дела участников организации "Новое величие", обвиняемых в экстремизме.

"Да, расследование фактически завершено. Всем обвиняемым предъявляются обвинения в окончательной редакции", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Максим Пашков, представляющий интересы Марии Дубовик.

Он уточнил, что накануне следствие уже предъявило окончательное обвинение нескольким фигурантам дела, в том числе Ане Павликовой. Сегодня, по словам Пашкова, оно будет предъявлено его подзащитной.

Также в ближайшее время окончательное обвинение будет предъявлено и другим фигурантам дела, после чего стороны приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Как ожидается, после изучения фигурантами и их защитой всех документов, следователь официально заявит о прекращении предварительного следствия. После этого материалы дела с обвинительным заключением будут направлены для утверждения в прокуратуру.

Дорогомиловский суд Москвы 16 марта прошлого года заключил под стражу шестерых активистов движения "Новое величие", в том числе 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик. Еще четверо были помещены под домашний арест.

Позже, 16 августа, суд смягчил меру пресечения Павликовой и Дубовик и по ходатайству следователя перевел их под домашний арест. Вместе с тем, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Петр Карамзин и Р.Костыленков продолжают находиться в СИЗО.

По версии следствия, целью обвиняемых было свержение конституционного строя и установление временного правительства. Защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудника силовых структур, внедренного в группу в рамках оперативных действий. Фигурантам инкриминируется создание и участие в экстремистском сообществе (часть 1 и часть 2 статьи 282.1 УК РФ).

15 августа в Москве прошла акция в поддержку задержанных по делу "Нового величия".