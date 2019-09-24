Мосгорсуд 8 октября рассмотрит апелляцию на приговор фигуранту дела "Нового величия"

Павел Ребровский после обвинительного приговора отказался от признательных показаний

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд 8 октября рассмотрит апелляцию прокуратуры на приговор Павлу Ребровскому по делу экстремистской организации "Новое величие", сообщил представитель суда. На процессе обвиняемый заявил, что дал признательные показания под давлением следствия.

Ребровского судили отдельно от других фигурантов дела, поскольку он признал вину и заключил сделку со следствием. 29 апреля Люблинский суд признал его виновным в создании экстремистской организации и приговорил к 2,5 годам колонии общего режима. О том, что на него давило следствие, он заявил 9 июля на допросе по делу других фигурантов.

В частности, он заявил, что идеи арендовать офис, разработать устав организации и обзавестись оружием исходили от Руслана Данилова. В материалах дела этот человек фигурирует чаще всего как "Руслан Д.", адвокаты обвиняемых считают его сотрудником правоохранительных органов, внедрившимся в молодежную среду и провоцировавшим остальных. Также Ребровский сказал что после задержания его допрашивал сотрудник уголовного розыска, которого он раньше видел на тренировке "Нового величия". По его словам, на последней встрече участники движения решили закрыть организацию и разойтись.

Данные им ранее признания, по словам Ребровского "придумал" следователь и дал ему подписать готовые листы с показаниями, пообещав взамен условный срок.

18 июля Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на приговор Ребровскому и поручил прокуратуре проверить, исполнил ли осужденный условия "сделки со следствием".

Процесс над остальными участниками "Нового величия" идет в Люблинском суде. По нему проходят восемь человек - Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, Анна Павликова, Мария Дубовик, Сергей Гаврилов и Максим Рощин. Карамзин, Полетаев, Костыленков и Крюков с момента задержания находятся в СИЗО, остальных отпустили под домашний арест. По версии следствия, они участвовали в экстремистской организации, целью которой было свержение конституционного строя в России и формирование временного правительства.

Все они вину не признают.