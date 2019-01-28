ЕСПЧ зарегистрировал первую жалобу по делу "Нового величия"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Первая жалоба по делу об экстремизме в отношении участника "Нового величия" зарегистрирована в Европейском суде по правам человека, сообщила "Интерфаксу" в понедельник адвокат одного из фигурантов дела Светлана Сидоркина.

"Мы считаем, что в отношении Руслана Костыленкова были нарушены право на свободу и личную неприкосновенность (ст.5), а также на свободу выражения мнения (ст.10), гарантированные Конвенцией о защите прав человека и основных свобод", - сказала адвокат.

По ее словам, в жалобе защита обращает внимание ЕСПЧ, что заключение Костыленкова под стражу было произведено судом в отсутствие обоснованного подозрения. В частности, утверждает защита, действия Костыленкова не содержали оскорблений, выражений, а также не призывали к насильственным или незаконным действиям.

Дело "Нового величия"

Дорогомиловский суд Москвы 16 марта прошлого года заключил под стражу шестерых активистов движения "Новое величие", в том числе 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Манию Дубовик. Еще четверо были помещены под домашний арест.

Позже, 16 августа, суд смягчил меру пресечения Павликовой и Дубовик и по ходатайству следователя перевел их под домашний арест. Вместе с тем, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Петр Карамзин и Костыленков продолжают находиться в СИЗО.

По версии следствия, целью обвиняемых было свержение конституционного строя и установление временного правительства. Защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудника силовых структур, внедренного в группу в рамках оперативных действий. Фигурантам инкриминируется создание и участие в экстремистском сообществе (часть 1 и часть 2 статьи 282.1 УК РФ).