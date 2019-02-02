Навальный заявил, что не будет участвовать в выборах губернатора Петербурга

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что не собирается выдвигаться кандидатом на выборах губернатора Санкт-Петербурга.

"Я очень хочу быть частью политики Санкт-Петербурга, но прийти сюда и сказать, что я буду губернатором Петербурга - это довольно смешно, потому что я не отсюда", - сказал он в субботу в Петербурге на встрече с активистами.

"Я - москвич, она (Москва - ИФ) у меня в венах живет", - пояснил Навальный.

"Я не имею ни желания, ни морального права избираться в другом городе", - добавил оппозиционер.

Выборы губернатора пройдут в Санкт-Петербурге 8 сентября этого года.