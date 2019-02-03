В ульяновском училище после заболевания курсантов не нашли нарушений санитарных норм

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Межведомственная проверка не выявила нарушений санитарных норм в Суворовском училище в Ульяновской области, где курсанты заразились эхинококкозом, сообщили "Интерфаксу" в руководстве училища.

"По результатам проведенной межведомственной проверки училища никаких нарушений санитарных норм и организации питания не выявлено", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

"Заболевание не передается от человека к человеку и не связано с организацией приема пищи в училище и условиями проживания", - отметили в училище.

По данным его руководства, "воспитанники прошли амбулаторное лечение без отрыва от учебного процесса. Лечение предусматривает прием нескольких таблеток".

Ранее в пресс-службе минздрава Ульяновской области сообщили, что у 26 курсантов училища выявлено заболевание эхинококкозом. До 6 февраля планируется провести диагностическое обследование воспитанников и сотрудников училища - более 800 человек.