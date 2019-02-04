У зараженных эхинококкозом суворовцев не выявили поражений головного мозга

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Заболевание эхинококкозом зарегистрировано у 25 воспитанников ульяновского Суворовского военного училища, у одного курсанта диагноз снят, сообщила первый заместитель министр здравоохранения Ульяновской области Инна Чигирева журналистам в понедельник.

"У тех ребят, кого обследовали, поражений и изменений в головном мозге не обнаружено", - добавила Чигирева, подчеркнув, что возраст заболевших курсантов разный, в основном, это воспитанники старших классов.

Она отметила, что личинки, живущие в кистах, погибают при температуре 60 градусов, поэтому пищевой путь заражения теоретически маловероятен.

В местных СМИ распространилась информация со ссылкой на родителей одного из курсантов, которые заявляют, что у некоторых воспитанников буквально "съедены легкие". "Эта информация несколько преувеличена. Эхинококку свойственно распространенность в печени, легких. Эти кисты растут очень долго. У нас, к счастью, нет прорывов кисты ни у одного из курсантов. Поэтому говорить о том, что идут осложненные формы инфекции, которые могут повлиять на качественные характеристики жизни курсантов, пока достаточно сложно", - сообщила заведующая кафедрой инфекционных и кожно-венерических болезней Ульяновского госуниверситета Любовь Киселева.

"Ни у одного из тех, кто обследован из курсантов на сегодня, нет признаков осложнения, кисты у всех мелкие. В основном, очаги локализованы у кого-то в легких, у кого-то в печени", - отметила она.

Киселева уточнила, что эпидемиологическое расследование будет длительным - специалисты изучат не только работу кухни, но и факторы внешней среды.

По ее данным, в начальном случае киста была обнаружена у курсанта случайно, на фоне другой инфекции. "Потом начали активно всех обследовать, у части курсантов нашли мелкие кисты", - сказала завкафедры.

Она подчеркнула, что пути проникновения возбудителя инфекции устанавливаются. "Сложно говорить, что это было одномоментное заражение. Образование кист - это достаточно продолжительный временной интервал, в пределах полугода", - добавила Киселева.

В свою очередь главный внештатный детский инфекционист регионального Минздрава Алексей Смолин отметил, что заражение эхинококкозом чаще происходит в результате тесного контакта с зараженным животным, вероятно также из-за употребления загрязненной воды из водоемов, а также необработанных термически продуктов питания.

"В основном, лечение заболевания длительное, консервативное, но при определенных стадиях разрастания кист в легких или печени допускается хирургическое вмешательство. В зависимости от объема поражения (органа - ИФ) лечение идет от трех месяцев до трех лет", - сообщил Смолин.

Между тем начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Диляра Хакимова сообщила, что с 2014 по 2018 годы на территории региона зарегистрировано 28 случаев эхинококкоза.

"При этом чаще заболевают женщины (53%), среди детей зарегистрировано за этот период всего два случая. Эти диагнозы установлены на поздних сроках обращения, в основном, это сельские жители", - сказала Хакимова. Она отметила, что заболевание было вызвано уходом за домашним скотом или нахождением в частном подворье зараженного животного.

Ранее сообщалось, что медики выявили у курсантов Суворовского военного училища в Ульяновской области инфекционное заболевание легких - эхинококкоз.

В ведомстве сообщали, что всего обследовано более 400 воспитанников училища. До 6 февраля планируется провести диагностическое обследование воспитанников и сотрудников училища - более 800 человек.

Минобороны РФ сообщало, что источник заражения вычисляется, угрозы распространения заболевания нет.

Военная прокуратура Ульяновского гарнизона подключилась к расследованию причин заболевания воспитанников.

Эхинококкоз - паразитарная болезнь, характеризующаяся образованием в печени, легких или других органах и тканях паразитарных кист.