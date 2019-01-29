В петербургском метро появились плакаты с критикой властей из-за плохой уборки снега

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В петербургском метро во вторник появились плакаты с критикой уборки улиц от снега, из-за которых накануне полиция приходила с обысками в одну из городских типографий; фотографии плакатов опубликовало движение "Весна", которое выступило организатором акции.

Плакаты "Давайте падать как петербуржцы" стилизованы под социальную рекламу "Давайте говорить как петербуржцы"; на них размещена фотография врио губернатора Петербурга Александра Беглова и утверждения, которые, по мнению авторов, считают верными в Смольном, вроде "выйти за гречей, упасть и умереть", "получить сосулей по голове" и "выделить на уборку улиц бюджет размером с дырку от пышки".

Давайте получать травмы как петербуржцы!

В петербургском метро появились "запрещённые" плакаты о плохой работе временного губернатора: https://t.co/jzIBeg2YKH

Фото: @pixsl_markov pic.twitter.com/uF4PCvFk7g — Движение Весна (@spb_vesna) 29 января 2019 г.

Накануне сообщалось о том, что сотрудника типографии в Петербурге уволили после того, как отправил в печать плакаты с критикой уборки улиц и работы врио губернатора. Полиция провела в офисе обыск и изъяла все системные блоки для проверки плакатов на экстремизм.