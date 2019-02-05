Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете публиковать методы изготовления спайсов

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект о запрете распространения в СМИ и интернете информации о способах и методах изготовления новых психоактивных веществ (спайсов), а также местах культивирования наркосодержащих растений.

Законопроектом предлагается установить запрет распространения в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также о способах и местах культивирования наркосодержащих растений.

Кроме того, законопроектом запрещается пропаганда каких-либо преимуществ использования новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Законопроектом также предлагается ввести ограничение на рекламу новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Авторами выступила группа депутатов Госдумы от различных фракций, включая главу комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева ("Единая Россия").

Депутаты напоминают, что в 2015 году в законодательство были внесены изменения в части введения понятия "новые потенциально опасные вещества", создания реестра таких веществ, установления административной ответственности за их употребление и уголовной ответственности за незаконный оборот, однако соответствующие корреспондирующие нормы не были внесены в законодательство о рекламе и СМИ.