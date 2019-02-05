Блогера Анастасию Ивлееву не пустили на Украину из-за посещения Крыма

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Госпогранслужба Украины во вторник не пропустила в страну гражданку России Анастасию Ивлееву, которая является видеоблогером и телеведущей.

"Женщина прилетела в Киев рейсом из Минска. В ходе пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы выяснили, что путешественница находилась в Автономной республике Крым в 2017 году. С ее объяснений - на полуостров она ездила отдыхать и попала с территории РФ авиационным транспортом. Из-за нарушения законов Украины гражданке РФ проставлен запрет въезда в Украину сроком на 3 года и отказано в пересечении границы", - сообщает во вторник пресс-служба украинского погранведомства.

В Госпогранслужбе отметили, что всего в 2018 году сотрудники пограничного ведомства обнаружили около 2,2 тыс. фактов нарушения лицами порядка въезда/выезда в/из "временно оккупированных" территорий Украины. За это правонарушение в пересечении государственной границы отказано почти 1,4 тыс. иностранцам и принято 1 тыс. 170 решений о запрете въезда на Украину иностранным гражданам.

"Эта работа продолжается и дальше. Только с начала года 90 иностранцев получили запрет въезда за посещение оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

В Государственной пограничной службе добавили, что вместе с другими правоохранительными органами выделили более 3,2 тыс. граждан, которые могли незаконно находиться на "временно оккупированной территории". Информация о них аккумулируется и используется как дополнительная в ходе осуществления пограничного контроля и принятия правового решения.