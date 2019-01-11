После отмены военного положения на Украину не пустили более 800 россиян

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Более 800 граждан России не были пропущены на территорию Украины после окончания действия военного положения 26 декабря минувшего года, сообщила украинская Государственная пограничная служба.

"После прекращения военного положения пограничники продолжают осуществлять усиленные меры по проверке въезда иностранных граждан в Украину. Так, с 26 декабря более 800 гражданам РФ отказано в пропуске", - говорится в сообщении ведомства в пятницу.

Украинская погранслужба заявила, что ее сотрудники при пересечении границы иностранцами, в том числе гражданами РФ, постоянно отделяют "группы риска" и проводят дополнительные проверки с целью недопущения на Украину лиц, которые "могут быть причастны к провокационным действиям".

Президент страны Петр Порошенко объявил об окончании военного положения 26 декабря. За месяц, в течение которого оно действовало в десяти областях Украины, в страну не пустили более полутора тысяч россиян.