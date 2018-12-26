За время военного положения на Украину не пустили более полутора тысяч россиян

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - За время действия военного положения на Украине пограничники не впустили на территорию страны около 1650 граждан РФ, сообщил в среду агентству "Интерфакс" спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

По его словам, речь идет о периоде с 26 ноября по 26 декабря.

Слободян уточнил, что за последние сутки в Украину не допустили 89 граждан России.

В 14.00 26 декабря истекает 30-дневный срок военного положения, введенного указом президента Украины Петра Порошенко в 10 областях Украины и внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Военное положение было введено с 14.00 26 ноября, но фактически вступило в силу 28 ноября. Оно затронуло 10 областей: Винницкую, Луганскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую, а также внутренние воды Украины Азово-Керченской акватории.

30 ноября Госпогранслужба ограничила въезд в страну граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов допустил, что ограничения для мужчин - граждан РФ - при въезде на территорию Украины могут остаться и после прекращения военного положения.