Сообщения о минировании школ в Волгограде оказались ложными

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Школы в Волгограде, сообщения о минировании которых поступили во вторник, обследованы, взрывных устройств не обнаружено, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города.

"В настоящий момент все муниципальные школы, в отношении которых поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва, проверены кинологами с собаками. Угрозы для жизни и здоровья учеников и педагогов нет. В школах, где занятия организованы в две смены, учебный процесс идет в соответствии с графиком", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ложные сообщения о минировании поступили сегодня более чем в 10 школ.

Несколько школ Волгограда были эвакуированы 5 февраля после поступивших на электронную почту сообщений о минировании.