Несколько школ в Волгограде эвакуированы после сообщений о минировании

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Несколько школ Волгограда во вторник эвакуированы после поступивших на электронную почту сообщений о минировании, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе администрации города.

"Сегодня вновь поступили сообщения с угрозами о минировании в ряд образовательных учреждений. В настоящее время учащиеся и педагоги из школ эвакуированы. При необходимости детей доставляют в соседние социальные объекты", - сказал собеседник агентства.

По информации осведомленного источника, в настоящее время поступили сообщения о минировании 15 объектов. На местах работают спецслужбы.

Эвакуация учреждений в Волгограде после сообщений об угрозе взрыва проводилась 31 января и 1 февраля.