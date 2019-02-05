В Петербурге от падения наледи с крыши погиб студент

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту гибели студента в результате падения наледи.

Как сообщила пресс-служба ведомства во вторник, дело расследуется по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Из материалов уголовного дела следует, что днем во вторник около одного из домов по Аптекарскому проспекту на студента 1995 года рождения упала наледь. От полученных травм он скончался на месте.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Петроградского района, предварительно, падение наледи произошло во время очистки здания по Аптекарскому проспекту, дом 6, где расположен Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет. По предварительным данным, погибший был студентом Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова

В результате падения льда также пострадал еще один прохожий, его госпитализировали в Мариинскую больницу, добавили в администрации.

Собеседник подчеркнул, что здание, с которого упала наледь, не находится в зоне ответственности администрации.