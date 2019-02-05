В Липецкой области пенсионерку убила рухнувшая с крыши глыба льда

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту гибели пожилой женщины, на которую обрушилась ледяная глыба, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, вечером 4 февраля упавшая с жилого дома по улице Депутатской в Липецке снежная наледь травмировала 78-летнюю местную жительницу. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, где во вторник утром скончалась.

Дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности".

"В рамках расследования уголовного дела следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за своевременную очистку крыши дома от снежного покрова", - говорится в сообщении.

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов выразил соболезнования близким погибшей.

"Мы не оставим это происшествие без внимания. Будут проведены все необходимые проверки, виновные будут наказаны по всей строгости закона. То, что произошло, я не могу назвать несчастным случаем. Это следствие преступной халатности и безответственности коммунальных служб", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой главы региона.