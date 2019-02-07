Проректор вуза задержан в Петербурге после гибели студента от упавшей наледи

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Проректор Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета задержан по делу о гибели студента в результате падения наледи.

В отношении проректора возбуждены дела по статьям "халатность" и "получение взятки". Он задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу, у вуза был заключен договор с ООО "Вентформат" по очистке кровли вуза от наледи и снега, однако работы должным образом выполнены не были, что привело к гибели студента.

По уголовному делу о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, допрошены генеральный директор и фактический руководитель "Вентформата". Они дали признательные показания, говорится в сообщении.

Следствием также установлено, что контролировать состояние кровли и работу по ее очистке должен был проректор по административно-хозяйственной части вуза, который проигнорировал требования должностной инструкции. Кроме того, отмечается в сообщении, он получил от сотрудников ООО "Вентформат" взятку в размере не менее 50 тысяч рублей за способствование подписанию трех договоров с ректором на выполнение работ по очистке кровли от снега, наледи и сосулек со здания университета без проведения конкурса.

Уголовные дела объединены в одно производство.

Как сообщалось, днем 5 февраля с крыши здания по Аптекарскому проспекту, дом 6 на двух студентов упала наледь. В результате один из них скончался, а другой был госпитализирован. В тот же день было возбуждено дело по статье "причинение смерти по неосторожности".