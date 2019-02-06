Минобороны сообщило об учебно-боевом пуске межконтинентальной ракеты "Ярс"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные провели учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с разделяющейся боеголовкой, сообщили в Минобороны РФ.

"6 февраля в 11 часов 31 минуту по московскому времени на государственном испытательном космодроме Плесецк проведен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" мобильного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью", - говорится в сообщении.

"Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Задачи выполнены в полном объёме. Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик перспективного ракетного комплекса", - сообщили в Минобороны РФ.

Ракетный комплекс "Ярс" способен поражать стратегические цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения, имеет высочайшую маневренность и, как следствие, повышенную живучесть.