США провели пуск межконтинентальной ракеты "Минитмен-3"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты осуществили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Минитмен-3" (Minuteman III), сообщили ВВС США.

Ракета была запущена Командованием глобального удара ВВС США в 10:01 мск (23:01 по тихоокеанскому времени США 5 февраля) из шахтной пусковой установки с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния.

Невооруженная головная часть ракеты, пролетев 6,7 тыс. км, должна была поразить заданную цель на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн в центральной части Тихого океана.

Однако официального подтверждения американских военных о том, что испытание прошло успешно, пока не поступало.

По имеющимся данным, команда на запуск МБР была дана с борта самолета ВВС США E-6B Mercury, который предназначен для обеспечения резервной системы связи с пусковыми установками МБР. Самолет, взлетевший с авиабазы Ванденберг, осуществлял полет к западу от Лос-Анджелеса над Тихим океаном.

Командование глобального удара ВВС США сообщило, что целью испытаний МБР является подтверждение и проверка эффективности, готовности и точности системы вооружений.

Это первое испытание "Минитмен-3" в текущем году. В среднем ежегодно проводится четыре таких пуска. В 2018 году были проведены три успешных испытательных пуска МБР "Минитмен-3" - 25 апреля, 14 мая и 8 ноября. Между тем, в июле прошлого года испытание завершилось неудачей. Во время полета ракеты возникли технические проблемы, и на нее был передан сигнал о самоуничтожении.

"Минитмен-3" стоит на вооружении американских ВВС с 1970 года и является единственной МБР наземного базирования на вооружении США. Всего Соединенные Штаты располагают 400 такими ракетами, каждая из которых способна нести три ядерных боеголовки. Эти МБР несут боевое дежурство в шахтах на авиабазах Малмстром (штат Монтана), им. Фрэнсиса Уоррена (штат Вайоминг) и авиабазе Минот (штат Северная Дакота). Ракеты подвергаются регулярной модернизации. Предполагается, что эта ракета останется на вооружении ВВС США вплоть до 2020 года.